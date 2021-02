Mia Bau Kjær, erhvervsforeningens sekretær, optager videoerne og redigerer dem, inden de lægges ud på Jyderup Erhvervsforenings hjemmeside. PR-foto.

Videohilsner på vej

Holbæk - 16. februar 2021 kl. 20:30 Af Elisa Hauerbach Kontakt redaktionen

På et bestyrelsesmøde har Jyderup Erhvervsforening besluttet, at man vil forsøge at hjælpe de medlemmer, der er ramt af nedlukningen i forbindelse med Corona-pandemien.

Det gør man ved at tilbyde dem, der er berørt af nedlukningen, at få lavet en kort video, med mulighed for at sende en hilsen til virksomhedernes kunder, om hvordan man håndterer nedlukningen og hvilke muligheder kunderne har for at handle med, eller bakke op om butikken eller virksomheden. Den færdigproducerede video bliver efterfølgende lagt ud på foreningens facebookside.

Det er foreningens sekretær, Mia Bau Kjær, der producerer videoerne og får dem offentliggjort.

Hun har både smartphone og almindeligt kamera med ude på optagelserne, og man får mulighed for at se sin video, før den lægges på Facebook.

- Vi ved ikke hvor længe nedlukningen varer, men vi ønsker at få sat gang i dette tiltag med det samme og vil køre det efter først til mølle princippet. Vi forventer at kunne nå alle der ønsker at gøre brug af dette tilbud i løbet af de næste to uger, skriver foreningens formand, Søren Bøtker Pedersen, i en mail til foreningens medlemmer, tirsdag den 9. februar.