Video og foto: Musical med masser af 80'er-rock

Rock of Ages er Cecilie Greiber Alrings første opgave som instruktør. Men Elverfolket er ikke et nyt bekendskab for hende. Hun spillede første gang med i 2005 i The Chorus Line og siden i Atlantis, Hobitten og Julie C.

- Jeg er også i gang med at koreografere til The Sound of Music på Aalborg Teater. Det er også første gang, og ligesom med instruktøropgaven er det udfordringer på en ny måde. Jeg har i mange år tænkt på, at jeg gerne ville instruere. Og det vil være fedest, hvis jeg kunne få lov at skifte mellem at spille med og at instruere, siger Cecilie Greiber Alring, der i dag bor i København.