Video og billedserie: Computerspil under den høje sol

Filmtorvet i Holbæk blev lørdag forvandlet til en e-sportsarena under navnet Open Air Esport Holbæk. 100 spilleglade unge og voksne mødes under den høje sol på Filmtorvet for at være del i denne kæmpe LAN-party, hvor der bliver spillet Counterstrike (CS:GO), FIFA 18 , men også det for tiden voldsom populære skydespil Fortnite.

Der bliver afviklet kampe mellem flere hold i CS:GO, hvor deltagerne sidder i to kabiner og kæmper mod hinanden. Samtlige kampe bliver vist på storskærm udenfor biografen facade ledsaget af kommentar fra de to "caster" som hører med til e-sports miljøet.

Kampenen bliver streamet på Twitch, så man kan følge kampene hjemmefra.

Er man som forældre bekymret for ens børn computerspiltilbøjeligheder er der mulighed at besøge fordraget til forældre "Sådan håndtere du dit gamer barn", hvor esportkonsulent og computerspilsekspert Christian Cramer Nielsen fra DGI kommer nærmere ind på gode råd og værktøjer, hvordan børns liv i den digitale verden skal tackles. Der er fokus på spilleafhængighed, som også kan ramme børn og unge computerspillere.

Hele LAN-festen varer frem til klokken 22 lørdag aften og deltagerne har slæbt deres eget udstyr fra de mørke værelser derhjemme for at være sammen med ligesindede på denne solrige lørdag i Holbæk.