Se billedserie Over 500 deltagere var med i søndagens Klovneløb i Stokkebjerg Skov med start og mål ved Aggersvold Savværk. Foto: Peter Andersen

Video og billeder: Stur, stur klovneløb

Holbæk - 13. maj 2018 kl. 14:42 Af Morten D. Christensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Det er godt nok kun anden gang, at familien Lundvig Hauge-Nielsen står for at arrangere Klovneløb i Jyderup, men der blev alligevel sat rekord med eftertryk ved søndagens løb med start- og målområde i Stokkebjerg Skov ved Aggersvold Savværk.

Ved starten på de tre distancer på tre, seks og 10 kilometer havde ikke færre end 544 personer registreret sig som deltagere.

Det er markant flere end sidste års cirka 320 løbere, og det glæder selvsagt en travl arrangør, Dan Lundvig Hauge-Nielsen.

- Det er en helt fantastisk opbakning. Jeg tror, at mange af dem, der var med sidste år, har hjulpet med at sprede budskabet, siger Dan Lundvig Hauge-Nielsen.

Han står sammen med sin kone, Emma-Louise, for at arrangere Klovneløbet i Jyderup. Der er tilsvarende løb mere end 60 andre steder i Danmark, og ved alle løb doneres 80 procent af deltagernes startgebyr til foreningen Danske Hospitalsklovne, der arbejder for at syge børn kan få lidt ekstra tryghed på landets hospitaler i forbindelse med deres behandling.

- Jeg har altid syntes godt om ideen med hospitalsklovne, og da vores datter fik leukæmi kunne jeg se, at det også var en hjælp for hende, siger Dan Lundvig Hauge-Nielsen om baggrunden for, at han og hustruen med tre børn ofrer tid og energi på at arrangere løbet, der med årets deltagertal er blandt de fem største klovneløb i Danmark.

Han anslår, at der i år kan doneres mindst 30.000 kroner til den gode sag.

Flere af deltagerne var gengangere fra sidste år. Marie Jensen fra Snertinge havde sammen med døtrene Josephine og Elizabeth samt flere andre familiemedlemmer klædt sig flot ud med paryk og makeup.

- Det er blevet en familiebegivenhed, og det gør det også sjovere for børnene, at vi klæder os ud, siger hun.