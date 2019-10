Se billedserie Den officielle indvielse foregik ikke på selve motorvejen, som tidligere er taget i brug, men i stedet ved en stor fotostat, der blev afsløret ved tryk på en knap af transportminister Benny Engelbrecht, der fik hjælp af fire elever fra Skovvejens Skole i Nr. Jernløse. Det er (forrest) Marie Ramskov, bag hende Sofie Jaksland og derefter Carl Ramskov og Maja Andersen. Foto: Foto:Mie Neel

Send til din ven. X Artiklen: Video og billeder: Motorvej-etape officielt indviet Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Video og billeder: Motorvej-etape officielt indviet

Holbæk - 08. oktober 2019 kl. 15:36 Af Kaj Ove Jensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Tirsdag eftermiddag blev de cirka 6,5 kilometer, som udgør anden etape af Kalundborgmotorvejen, officielt indviet af transportministeren. Motorvejen har dog været taget i brug i mindre bidder siden maj og frem til 20. september.

Strækningen går mellem Kvanløse og Dramstrup, og festlighederne foregik omtrent midtvejs, nemlig på pladsen på Holbækvej 148 ved Nr. Jernløse, hvor Vejdirektoratet, entreprenøren på anlægsopgaven M.J. Eriksson og andre har haft deres skurbyer, materialer og andet under anlægsfasen, der begyndte for to år siden.

Vejdirektør Jens Holmboe, Vejdirektoratet, bød velkommen og takkede entprenøren og Holbæk Kommune for et godt samarbejde. Han takkede også naboerne, selv om det for nogle må være en blandet dag, da de har måttet lægge jord til motorvejen.

Trafikminister Benny Engelbrecht (S) takkede i sin tale blandt andet Vejdirektoratet for at levere en færdig motorvej til tiden og til den aftalte økonomi. Han nævnte også, at med den nye strækning er sikkerheden forbedret. Han er opmærksom på, at det er et stort ønske at få forlænget motorvejen hele vejen til Kalundborg. Der skal i starten af det nye år forhandles en ny aftale om den danske transportinfrastruktur, og når den er på plads, kan han sige mere om, hvilke vejprojekter der skal prioriteres.

Holbæk Kommunes viceborgmester John Harpøth (DF) omtalte blandt andet, at kommunen de seneste par år har oplevet en stor tilflytning af familier fra København. Transporttiden til arbejdet i hovedstadsområdet er en faktor for, hvor langt de vil rykke vest på. Med motorvejens udbygning rykkes denne smertegrænse længere og længere vestpå, sagde John Harpøth.

Han håbede også, at motorvejen snart gøres færdig, så den når hele vejen til Kalundborg. Dét er et ønske, som i høj grad deles af Martin Damm (V), der er borgmester i Kalundborg Kommune.

- Jeg er rigtig glad for, at alle 17 kommuner i Region Sjælland peger på Kalundborgmotorvejen som den vigtigste i den kommende infrastrukturaftale. Det vil styrke væksten på Sjælland, sagde Martin Damm i sin tale.

Også to elever fra 6. klasse på Skovvejens skole i Nr. Jernløse, Sofie Jaksland og Carl Ramskov, glædede sig en kort tale over den nye motorvej.

Efter talerne i teltet begav gæsterne sig uden for, hvor transportministeren sammen med de to elever fra 6. klasse og endnu to elever fra skolens 3. klasse, Marie Ramskov og Maja Andersen, trykkede på en knap ved et stort banner. Bag en tekst om motorvejens kommende åbning kom et stort billede af motorvejen til syne, og dermed var motorvejen helt officielt åbnet.