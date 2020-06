Video og billeder: Mand afgået ved døden efter knivstik: Tre mænd er anholdt

Politi, ambulance og redningshelikopter blev tirsdag ved 11-tiden kaldt til Lindevej ud for nummer 10 i Holbæk, hvor meldingen lød på, at en mand var blevet stukket med en kniv.

Midt- og Vestsjællands Politi oplyste tirsdag ved 13-tiden på Twitter, at offeret har været i livsfare. Han blev i helikopteren fløjet til behandling på Rigshospitalet.

Der er ifølge politiet tale om en mand fra Holbæk i 50'erne.

Samtidig kunne politiet oplyse, at man har anholdt tre mænd i forbindelse med sagen. De er endnu ikke sigtet for noget, og politiet arbejder ifølge Charlotte Tornquist på at klarlægge de nærmere omstændigheder ved knivstikkeriet i det centrale Holbæk ved højlys dag.

De tre anholdte mænd er 27, 28 og 42 år og alle fra Holbæk.

Den 42-årige blev anholdt i nærheden af gerningsstedet klokken 10.58, mens den 28-årige blev tilbageholdt en lille time senere et andet sted i det centrale Holbæk. Den 27-årige blev som den sidste anholdt klokken 12.28 et sted i midtbyen, oplyser Charlotte Tornquist til sn.dk ved 13.45-tiden.

Politiet skriver på Twitter, at der er tale om "et internt opgør mellem de involverede".

Charlotte Tornquist siger til sn.dk, at der ikke er mistanke om, at overfaldet har noget at gøre med den konflikt, der har været i Holbæks kriminelle miljø mellem Bandidos og Vang-grupperingen.