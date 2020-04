Se billedserie Så venter vi på at komme ind. Og lektien er lært: Der blev holdt fin afstand mellem hver forældre- barn-duo. Foto: Mie Neel

Video og billeder: En lidt mærkelig første skoledag

Holbæk - 15. april 2020

Efter 29 dage i »stuearrest« var det en flok glade og forventningsfulde børn, som onsdag formiddag havde første skoledag efter corona-genåbningen af Holbæk Private Realskole.

Omkring klokken 8 stod de første børn fra 0. klasse - og deres forældre - og trippede foran skolen.

Her glædede børnene sig over at se de andre børn, mens forældrene udvekslede historier om den komplicerede corona-logistik med job og børn, som skal hentes og bringes, og andre børn, som er hjemme.

For det var kun skolens børn fra 0.-5. klasse, som havde lov til at møde op. Eleverne fra 6. klasse og op må vente indtil videre.

Delt i små hold At de store ikke er i skole, er også forudsætningen for, at realskolen overhovedet kan fungere på corona-sikker facon.

For det giver ekstra plads, og den er brugt til at sprede eleverne. Alle klasser er delt i to hold, så der i hvert klasseværelse kan holdes ekstra afstand. Og holdene holdes hver for sig hele dagen.

- Her i de mindste klasser har vi i høj grad delt dem efter, hvem der leger med hvem. Holdopdelingen gælder hele dagen, og det gælder også de voksne. Jeg må for eksempel kun have det ene hold i min klasse. Jeg kan vinke ind til det andet hold, men jeg må ikke undervise dem, fortæller lærer Thea Frydland-Raun.

Især for de mindste er der i det hele taget en del corona-­nyheder på skolen, de nu skal vænne sig til.

Det gælder også den lille detalje, at alle starter skoledagen med at vaske hænder ude i skolegården - en kold fornøjelse denne råkolde onsdag morgen.

Langt de fleste mødte op Holbæk Private Realskole har i alt cirka 650 elever, men det var altså kun de knap 400 yngste, som i dag havde første skoledag efter corona-lukningen.

- Langt de fleste er mødt ind. Vi har fået melding fra 25-30 stykker, som ikke kommer i skole endnu. Det handler især om familier, hvor man på grund af kronisk sygdom eller lignende er nødt til at være ekstra forsigtige, og vi noterer det hele som lovligt fravær, fortæller skoleleder Helle Martensen.