Se billedserie Normalt er Knabstrup Hallen i Knabstrpu godt fyldt op, når der er banko. I disse dage foregår det live på Facebook, og det har bestemt ikke fået deltagertallet til at falde. Foto: Mie Neel

Video: Online banko fra hallen er blevet et hit

Holbæk - 05. april 2020 kl. 17:17 Af Christina Quist Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Hver uge samles mellem 170 og 200 mennesker i Knabstrup Hallen i Knabstrup, når Knabstrup Idrætsforening arrangerer banko.

I disse dage står hallen dog næsten tom, fordi alle sportsaktiviteter og banko er sat midlertidig på stand by.

Det betyder dog ikke, at borgere med hang til banko-plader og plastikbrikker nu helt må undvære spillet. For et par kreative ildsjæle i bankoudvalget i Knabstrup Idrætsforening fik nemlig for et par uger siden en god idé.

Jesper Nielsen, som er frivillig, foreslog bankoudvalgets formand Claus Pejtersen, at de skulle forsøge at lave online banko fra hallen via Banko i Knabstrups Facebook-side. Og det har vist sig at være en rigtig god idé. For der er omkring 300, der ser med live, når der spilles, og det er ikke utænkeligt, at der sidder flere spillere bag de enkelte skærme.

- Jeg synes, det er fedt, at folk vil være med på denne måde. Og at der er kommet så mange nye til. Vi vidste jo ikke, hvor mange der ville være med, og derfor var det også gratis den første gang, fortæller Claus Pejtersen, som har kunnet konstatere, at medlemstallet på Facebook-siden er steget fra cirka 300 til omkring 750 i de seneste uger.

