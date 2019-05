Se billedserie Der kigges nærmere på rampeanlægget med veje, der fører til Sdr. Jernløse og Gl. Skovvej. Foto: Mie Neel

Send til din ven. X Artiklen: Video: Ny motorvej åbnes kun i ét spor Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Video: Ny motorvej åbnes kun i ét spor

Holbæk - 02. maj 2019 kl. 09:17 Af Kaj Ove Jensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Det bliver formentlig fra mandag den 27. maj, at bilisterne kan tage de første cirka fire kilometer af etapen med i alt seks kilometer på Kalundborgmotorvejen mellem Kvanløse og frem til Knabstrupvej i brug. Der er dog kun tale om en slags forsmag på strækningen fra Kvanløse til vest for Nr. Jernløse, for der bliver kun åbnet for trafik i et enkelt spor i hver retning, skriver dagbladet Nordvestnyt torsdag.

Først når de sidste cirka to kilometer mod vest er klar, sandsynligvis omkring 1. oktober, vil der blive åbnet for trafik i to spor. Det betyder, at hastighedsgrænsen i de cirka fire måneder med kun ét spor vil være 80 kilometer i timen. Den bliver 110 kilometer i timen, når alle seks kilometer er klar.

- Vi åbner i første omgang kun ét spor for at holde flowet. Grænsen bliver sat ned til 70 kilometer i timen på den strækning, hvor motorvejen ikke er klar endnu, forklarede projektleder Christian Tolderlund, Vejdirektoratet, i forbindelse med, at der i går var åbnet for en gåtur på en del af den nye motorvej.

Mange benyttede sig af muligheden for i hold at blive sendt af sted på guidede ture. Udgangspunktet var byggepladsen på Holbækvej lige syd for Nr. Jernløse. Herfra gik turen ad motorvejen mod øst og hen til det nye tilslutningsanlæg vest for Sdr. Jernløse.

Af de fire kilometer motorvej, der snart åbnes, er der cirka 1,5 kilometer, hvor motortrafikvejen (Skovvejen) er opgraderet fra Kvanløse og frem til Sdr. Jernløse. ovvej.

Afstribningen på den nye motorvej skal snart udføres, men det er endnu ikke endeligt besluttet, hvilken type det bliver, forklarer Christian Tolderlund. Det bliver muligvis den nye type, som hedder longdot - på engelsk lang stribe - der er testet på Gørlev Landevej. Fordelen ved afstribningen er, at den er nemmere at se i vådt og mørkt vejr, og desuden støjer den mindre.