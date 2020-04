Video: Langfredagandagt - I kirke sammen hver for sig

Til gengæld gør moderne teknik det muligt, at vi kan gå i kirke hver for sig, og en række lokale kirker og præster er med, når sn.dk , Sjællandske Mediers avis på “nettet”, den kommende tid bringer virtuelle gudstjenester.

Fem præster fra Holbæk Provsti har taget imod tilbuddet fra sn.dk. Det er Thomas Guldbergsen, der er præst ved sygehuset og tilknyttet Tveje Merløse Sogn, Sara Yun Mikaelsson, Ugerløse Sogn, Cecilie Ahlmann Raaberg og Nana Schiøtt Hansen, begge Skt. Nikolai Sogn i Holbæk, og Line Krogsgaard, Sdr. Jernløse Sogn.

- Det, at sn.dk giver præsterne i lokalområdet mulighed for at lægge påskeandagterne ud, så mange kan få inspiration, trøst og håb i vanskelige tider, er et smukt eksempel på det samfundssind, der kendetegner vort land i denne krise på mange felter, siger Detlef von Holst, der er provst i Holbæk Provsti.

Sendeplanen for langfredag er sådan her: