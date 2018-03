Video: Indtægt fra kunstsalg går til højskolen

Inspiration fra Afrika Hun tog til Afrika for i seks måneder at lave permakulturelle projekter. Da hun var færdig med dem, gav hun huset hun havde købt, til de lokale. Hjemme i Danmark kunne hun bruge de mange indtryk til at skabe sine stærke billeder, og reflektere over sine oplevelser.

- I Afrika lærte jeg at blive rigtig glad og jeg lærte at finde magien. Jeg var glad for lidt og for at finde ud af, at lidt netop kan være meget - i den store sammenhæng. Jeg tror aldrig at jeg har grinet så meget som jeg gjorde i den periode, og det var endda uden at vi kunne kommunikere med andet end fagter. Men, det slog mig at de lokale må lade sig styre af udenlandske interesser. De bliver stadig udnyttet, næsten som slaver, i deres eget land. Det er trist, siger Dorte De La Cour.