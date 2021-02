Politiet har ingen kommentarer til et grundlovsforhør i Holbæk mandag aften, som kan have handlet om terrorisme. Politiet vil heller ikke kommentere på en eventuel sammenhæng med weekendens omfattende politiaktioner i Holbæk. Foto: Presse-fotos.dk.

Video: Grundlovsforhør i mulig terrorsag

En mulig ny terrorsag er under efterforskning hos Midt- og Vestsjællands Politi. Sent mandag aften blev der afviklet et grundlovsforhør ved Retten i Holbæk, og det fremgår af oplysninger fra retslisten, at sagen i politiets system er rubriceret som »terrorisme«.