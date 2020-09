Video: Fanget på overvågning: Han kan være hestemishandleren

Her blev en hest mishandlet natten til fredag den 11. september. Mishandlingen blev opdaget næste morgen, hvor en dyrlæge, der konstaterede, at hesten havde så alvorlige skader, at den måtte aflives.

Politiet har under efterforskningen gennemset videoovervågningen fra rideklubbens område, hvor en uidentificeret mand ses ankomme torsdag aften kl. ca. 22.48. Han formodes at have opholdt sig i rideklubbens bygninger frem til kl. ca. 01.49, hvor han ifølge videoovervågningen forlader området med en jakke over højre underarm og en flaskelignende genstand i venstre hånd.