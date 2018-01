Video: Borgmester trak i arbejdstøjet

Udover at blive budt velkommen og deltage i møder blev dagen også brugt på et af de praktik-besøg i kommunens afdelinger og virksomheder, som der har været talt og skrevet meget om. Christina Krzyrosiak Hansen har besluttet, at hun hver anden uge de næste fire år vil ud og besøge en af kommunens institutioner eller virksomheder. Målet er at få en føling med de udfordringer, kommunens medarbejdere står med samt at få noget erfaring.