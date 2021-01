Se billedserie Jimmi Bredahl glæder sig til at åbne dørene til de nye lokaler. Foto: Jens Wollesen Foto: Jens Wollesen

Video: Bokseklub rykker ind i gammelt diskotek

Holbæk - 08. januar 2021 kl. 14:45 Af Jeppe Hee Rømer Kontakt redaktionen

Beliggenhed, beliggenhed, beliggenhed. Det er de tre vigtigste ting for Jimmi Bredahl, når det kommer til bokseklubben Team Bredahls lokaler. Derfor er han da også meget godt tilfreds med at kunne blive på adressen Blindestræde 2 i Holbæk, omend han og klubben må rykke i kælderen.

- Beliggenheden har meget at sige. Vi kunne risikere at skulle flytte ud af byen, og så ville vi ikke få fat i de unge, forklarer Jimmi Bredahl og fortæller, at der i øjeblikket er over 100 medlemmer i klubben under 25 år.

Jimmi Bredahl er ikke i tvivl om, at den store opbakning blandt andet skyldes beliggenheden kun 10 minutters gang fra Holbæk Station.

Gammelt diskotek

Der skal bygges lejligheder i Team Bredahls lokaler, og derfor må klubben flytte. Da de fik lokalerne i kælderen, hvor det nu hedengangne Diskotek Smøgen lå, slog Jimmi Bredahl til. Nu er de sikret lokalerne de næste ti år.

Lokalerne har stået tomme i mange år, og det har derfor været hårdt arbejde at gøre dem klar til de bokseglade medlemmer. Nu er der malet, og de nye gulve er lagt. Lokalerne skulle egentlig åbne op for medlemmerne på mandag, men det har coronaen sat en stopper for.

Selvom der ikke er vinduer i de nye lokaler, er Jimmi Bredahl godt tilfreds med resultatet af det hårde arbejde.

- Man skal selvfølgelig lige vænne sig til noget nyt, men lokalerne er blevet fede efter en ordentlig omgang maling, udtaler han.

Det nye træningslokale er 160 kvadratmeter stort og dermed større end det gamle. Samtidig er der også et rum, som efter planen skal bruges til opholdsrum, så de unge boksere kan fordrive tiden mellem skole og træning. Her kan de unge lave lektier eller spille Playstation.

- Jeg håber, der er mange af de unge, som vil bruge det, siger Jimmi Bredahl.

Coronapresset

Fra den 11. december har Team Bredahl været lukket. Samtidig har klubben mistet omkring 100 medlemmer. Det er hårdt, men Jimmi Bredahl er fortrøstningsfuld.

- Det er ret stramt, men vi er en god forening med gode sponsorer og medlemmer, der fortsætter med at betale kontingent, siger han.

Jimmi Bredahl har regnet ud, at klubben kan klare sig under de aktuelle forhold i otte måneder endnu. Det kræver dog, at medlemmerne bliver ved med at betale kontingent, og at klubben modtager hjælpepakker.