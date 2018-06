Vicedirektør: Sygehusbrand er en øjenåbner

Men her på bagkant af branden melder eftertanken sig, og ifølge vicedirektøren er der god grund til at tage ved lære af branden.

- Jeg kan allerede nu sige, at vi skal se meget grundigt på forsyningssikkerheden, for en brand af de her dimensioner kan have store konsekvenser for hele det regionale sundhedsvæsen, erkender Knut Borch-Johnsen.