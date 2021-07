Vi skal respektere hinandens habitater

- Til god rådgivning og service hører også, at man af og til fortæller kunderne, at de måske ikke har behov for hjælp fra os, siger indehaver af Skadedyrforbudt, Jesper Ulvedal.

Holbæk - 09. juli 2021 kl. 20:30

Skadedyrforbudt i Nr. Jernløse er en virksomhed i kraftig vækst, og der er næsten ingen ende på strømmen af telefonopkald, sms'er og mails på Jesper Ulvedals telefon, da avisen er på besøg.

Virksomheden blev grundlagt i slutningen af 2016, og siden er det gået stærkt. Det seneste år er der ansat to nye medarbejdere, så der nu er fire fastansatte og i alt 14 medarbejdere, hvor resten arbejder på deltid.

- Telefonen ringer nok 50 gange om dagen, og kundetrafikken sker på organisk vis, så dem der har været tilfredse med vores arbejde, anbefaler os til familie, naboer, venner og erhvervskontakter. På den måde bliver der hurtigt masser at se til, forklarer Jesper Ulvedal, som om et år vil have et helt nyt firmadomicil klar på adressen Gl. Skovvej 131 i Nr. Jernløse.

Skadedyrforbudt kører på hele Sjælland, og det sker også af og til, at der er bud efter skadedyrsteamet hos kunder i Jylland og sågar i det store udland.

- I dag orienterer forbrugerne sig jo bredt på nettet, og de tjekker Trustpilot, Facebook og forskellige chatforums, inden de bestemmer sig for et firma. Derfor hører jeg ofte sætningen »Det skal være jer, der kommer«, når vi får en henvendelse. Kunderne har lavet en grundig research, og véd hvad de vil have. For nylig var det en familie fra Århus, som havde fået os anbefalet, og inden corona fik vi en opgave på en lystyacht i Cannes i Frankrig. Den blev dog blev sat i bero på grund af udrejsereglerne, men vi hjalp med nogle gode råd over telefonen, forklarer Jesper Ulvedal, som tilføjer, at tilliden fra kunderne naturligvis forpligter.

- Til god rådgivning og service hører også, at man af og til fortæller kunderne, at de måske ikke har behov for hjælp fra os, siger han og fortsætter: - Det kan være en familie, som er flyttet fra byen ud i et dejligt hus i skoven og har haft en uheldig oplevelse med en flagermus. Hvis de påtænker at få sikret husets tag-etage mod flagermus og ønsker en bekostelig løsning, hvor man løfter hele taget af, er mit bedste råd sandsynligvis, at det formentlig ikke vil ændre så meget ved antallet af flagermus på deres grund. Der er jo flagermus overalt i skoven omkring dem, forklarer den lokale skadedyrsbekæmper.

Jesper Ulvedals helhedsorienterede syn på naturen ikke mindst dyrenes og menneskers sameksistens handler blandt andet om at respektere hinandens habitater. - Med for eksempel myrer kan man beslutte, at haven er et 'fælles område', mens terrasse, indkørsel og det indre af huset er menneskenes, og derfor skal være myrefrit område, forklarer han.

Jesper Ulvedal fortæller, at der er sket det, han kalder, et paradigmeskifte i forhold til, hvor barske midler, man ønsker at tage i brug ved skadedyrsbekæmpelse.- Vi er på vej mod mere giftfri fremgangsmåder, hvor man i fremtiden i højere grad vil yde en ongoing indsats med mildere midler som varme og kulde og ikke forvente en total udryddelse af eksempelvis myrer på sin grund, siger Jesper Ulvedal, som allerede begrænser brugen af insekticider, så meget som muligt.

Skadedyrforbudt tilbyder abonnementsordninger mod en række skadedyr for eksempel hvepse, myrer, muldvarp og husmår. På en række opgaver ydes der desuden en garanti, ved borebilleangreb er det 15 år.

Der er mere info på skadedyrforbudt.dk