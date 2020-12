Ventetiden er slut: Vaccination på årets sidste dag

Der er ikke smitteudbrud på nogle af Holbæks seks plejecentre, og Lene Magnussen kender ikke baggrunden for, at det lige netop er beboerne på de to plejecentre, som får tilbudt vaccinen.

Hun ved heller ikke, hvornår der vil blive vaccineret på de øvrige plejecentre i kommunen.