Det nedlagte plejecenter Østergården har længe stået øverst på Undløseborgeres ønskeseddel som et kultur- og foreningshus. Nu har Fonden Kulturhus Østergården opgivet, bestyrelsen er stoppet, og fonden er under afvikling ved frivillig likvidation.

Ventetid blev for lang, kulturhusdrøm er opgivet

I knap to år har ildsjæle ventet på kommunens svar, og da der stadig ikke er nyt om fremtiden for det tidligere plejecenter Østergården, kaster de håndklædet i ringen. Bestyrelsen i Fonden Kulturhus Østergården i Undløse har givet op er fratrådt. Fonden afvikles ved frivillig likvidation.

