Venter på beslutnings-tagerne i Holbæk

Inden for kort tid har såvel Atletikforeningen Fremad Holbæk som RaceRunning Klub Holbæk givet udtryk for, at der mangler meget på anlægget i sportsbyen. I Fremad vil man således ikke fraskrive sig retten til at bruge de nuværende faciliteter ved Holbæk Stadion, og i RaceRunning Klub Holbæk er man i et dilemma, fordi der for eksempel ikke er et handicaptoilet ved det nye atletikanlæg.

Holbæk: Holbæk Sportsby blev taget i brug i maj. Men ikke alt er klar i sportsbyen. Blandt andet mangler der en hel del på og omkring atletikanlægget. Atletik-folkene - og dem skal lave arbejdet - venter på dem, der skal træffe beslutningerne. Hvad skal der laves, for at dommere og tidtagere kan sidde i tørvejr? Hvor skal medlemmerne af RaceRunning Klub Holbæk opbevare deres løbecykler? Bliver der lavet et hegn rundt om løbebanen, og hvordan skal det i givet fald laves?

Få fuld adgang til sn.dk og læs resten af artiklen

For at læse denne artikel skal du have et digitalt abonnement eller et abonnement på et af vores dagblade: DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske.

Hvis du ikke har et digitalt abonnement, kan du tegne det her.

Du kan få 24 timers digital adgang for 25 kr. eller fuldt digitalt abonnement for 279 kr. pr. måned.

Særtilbud: Få første måned for kun 49 kr.

Det er hurtigt og nemt - og du kan betale via MobilePay eller betalingskort.

Vælg mellem

24 timers digital adgang: Fuld adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Adgang til e-aviserne:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske Arkivadgang Køb 24 timers adgang Digitalt abonnement: Adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Valgfri e-avis, vælg mellem:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske Arkivadgang Køb digitalt abonnement

Allerede bruger - Log ind her