Vindmøllerne ved motorvejen syd for Nr. Jernløse. Her skal der være et nyt erhvervsområde, mener administrationen. Men hvorfor ikke flytte erhvervsområdet længere mod vest til Mørkøv og Jyderup, som gerne vil have mere erhverv? spørger Venstre. Foto: Agner Ahm

Send til din ven. X Artiklen: Venstre vil flytte omstridte erhvervsområder mod vest Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Venstre vil flytte omstridte erhvervsområder mod vest

Holbæk - 30. juni 2021 kl. 05:56 Af Agner Ahm Kontakt redaktionen

I Regstrup er der en del borgere, som siger nej til et nyt erhvervsområde med virksomheder op til miljøklasse 6. Men i Mørkøv og Jyderup er der interessenter, som gerne vil have erhverv i den lidt tungere klasse.

Så hvorfor ikke flytte det planlagte erhvervsområde ved Regstrup og Nr. Jernløse længere mod vest til dem, der gerne vil have det?

Det er grundtanken i et ændringsforslag til den kommende kommuneplan, som Venstre arbejder på.

Partiet vil sætte sagen på dagsordenen, når kommunalbestyrelsen efter sommerferien skal vedtage den nye kommuneplan endeligt.

Kritiske høringssvar I kommuneplanforslaget, som var i høring inden sommerferien, er der indtegnet to nye erhvervsområder - et syd for motorvejen og et nord for vejen, lige syd for Nr. Jernløse.

Forslaget udløste mere end 40 kritiske høringssvar fra borgere og foreninger i Regstrup-Nr. Jernløse-området.

Administrationen stod dog fast på, at det vil være en god idé med de to erhvervsområder på tilsammen 24 hektar.

- Men i Venstre synes vi, at vi er nødt til at lytte til borgerne og overveje, om det nu også er så god en idé. Samtidig har vi været i kontakt med en række parter i både Mørkøv og Jyderup, og her er meldingen, at man gerne vil have mere erhverv, forklarer Camilla Hove Lund, som er gruppeformand og borgmesterkandidat for V.

- Selvfølgelig skal vi have plads til erhvervslivet, både nye virksomheder og gamle, som har behov for mere plads. Men det virker temmelig oplagt at flytte noget af erhvervsjorden hen til de byer, hvor man gerne vil have det, tilføjer Camilla Hove Lund.

Interesse i Jyderup I kommuneplanforslaget er der lagt op til, at der kan være virksomheder op til miljøklasse 6 syd for motorvejen ved Nr. Jernløse, mens der på nordsiden - tættest på nr. Jernløse - kan være virksomheder op til miljøklasse 5.

- Vi har ikke lavet et præcist ændringsforslag endnu. Men vi har været i kontakt med flere private, som ejer relevante arealer ved Mørkøv og Jyderup. Og meldingen er, at man ved Jyderup gerne vil have virksomheder op til miljøklasse 6, mens Mørkøv hælder til højst miljøklasse 5. Her er der altså mulighed for at gøre noget for erhvervslivet og samtidig imødekomme borgerne i Regstrup-Nr. Jernløse, forklarer Camilla Hove Lund.

Regstrup kan følge senere Hun forestiller sig, at man i første omgang måske kan gå helt uden om Regstrup, når det gælder om at udlægge ny erhvervsjord.

Staten tillader nemlig ikke, at kommunen blot føjer det ene nye erhvervsområde til efter det andet. Vil man noget ét sted, må man skære et andet sted.

- Når vi taler om op til miljøklasse 5 og 6, skal området have en vis størrelse for, at det giver mening. Så måske skal vi satse på Jyderup og Mørkøv i første omgang. Og så kan man gøre noget ved Regstrup-Nr. Jernløse senere, siger Venstres gruppeformand.

- Efter sommerferien vil vi stille et konkret ændringsforslag. Derefter skal vi så have en dialog med administrationen om de nærmere detaljer, tilføjer Camilla Hove Lund.