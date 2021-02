Camilla Hove Lund (V) har været hos virksomheder og foreninger for at hente ideer til en lokal corona-hjælpepakke. Foto: Thomas Olsen

Venstre ønsker ny hjælpepakke

Holbæk - 09. februar 2021

Venstre i Holbæk Kommune vil nu forsøge at involvere partierne i hele kommunalbestyrelsen for at skabe en lokal corona-pakke, som skal hjælpe det lokale forenings- og erhvervsliv.

Venstres viceborgmester Camilla Hove Lund foreslår, at Holbæk Kommune laver en corona-­hjælpepakke, der målrettes det lokale erhvervsliv og hele idræts-, kultur- og foreningslivet.

Camilla Hove Lund har sammen med partifæller været rundt og har indhentet ideer fra virksomheder og foreningslivet, men hun lægger op til en grundig dialog med de øvrige partier i kommunalbestyrelsen.

- Vi havde gode erfaringer med, at vi lavede lokale tiltag for at hjælpe vores virksomheder og det lokale idræts-, kultur- og foreningsliv sidste år. De erfaringer vil vi gerne bygge videre på. Det gør vi ikke mindst, fordi vi kan se, at rigtig mange af vores lokale virksomheder netop i disse tider har det meget, meget svært, siger Camilla Hove Lund i en pressemeddelelse.

Kompensation mangler Hun peger på, at mange virksomheder ikke har fået en krone i kompensation siden i sommer, selv om de blev lovet det.

- Det er regeringen, der har besluttet, at deres virksomheder skal være lukket. Men hjælpepakkerne kommer meget sent, de er meget komplicerede, og pengene venter man stadig på. Og lige nu står mange med en faretruende momsbetaling 1. marts. I den situation mener Venstre og jeg, at vi skal være der for det lokale erhvervsliv. Det handler ikke kun om de selvstændige - det handler om mange familiers arbejdspladser. Dem skal vi holde hånden under, mens krisen gør livet svært. Alternativet er jo, at krisen rammer mange flere og meget hårdere, siger Camilla Hove Lund.

Hun lægger altså op til en grundig dialog med den øvrige kommunalbestyrelse.

- Jeg vil meget gerne høre, hvilke gode ideer de andre partier ligger inde med, før vi lægger os fast på, hvordan vi bedst kan hjælpe så mange som muligt gennem coronakrisen, siger Camilla Hove Lund, der er partiets borgmesterkandi­dat ved kommunalvalget i november.

Venstres folketingsmedlem Stén Knuth, der er opstillet i Holbækkredsen, er meget utilfreds med, at penge fra de hjælpepakker, han har været med til at vedtage i Folketinget, er meget længe om at nå ud til virksomhederne.

- Rigtigt mange mennesker har det svært med de begrænsninger, de er underlagt i hverdagen. Det har jeg og min familie også. Og jeg har stor forståelse for, at både virksomheder og foreningslivet så ihærdigt forsøger at råbe os op, siger Stén Knuth.

- Vil falde på et tørt sted Han tilføjer, at det har enorme følger, hvis de mange små og mellemstore virksomheder i lokalsamfundene ikke får hjælp, eller hvis det lokale idræts-, kultur- og foreningsliv lades i stikken.

- For lige at tage foreningslivet, som skaber så mange begivenheder og lokale aktiviteter, som gør vores liv rigt, så er de jo blevet tvunget til at lukke de sommeraktiviteter, som finansierer aktiviteterne hele det øvrige år. De har det meget svært. Det samme gælder de virksomheder, som har været forhindret i at udøve deres aktiviteter. Mange har simpelthen ikke fået den kompensation, de er stillet i udsigt. Nogle har ventet et halvt år. Det er ikke godt nok. Derfor mener jeg også, at en lokal corona-hjælpepakke vil falde på et tørt sted for mange af de virksomheder, der kæmper for livet i disse uger og måneder, siger Stén Knuth i pressemeddelelsen.