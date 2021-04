Onsdag fik Stine Welent Andersen, der er koordinator i Home-Start Nordvestsjælland, overrakt en buket blomster og en flaske vin af Camilla Hove Lund (V), der er partiets gruppeformand i Holbæk Kommunalbestyrelse. Privatfoto

Send til din ven. X Artiklen: Venstre kårer månedens corona-ildsjæl Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Venstre kårer månedens corona-ildsjæl

Holbæk - 03. april 2021 kl. 06:32 Kontakt redaktionen

I de kommende måneder vil Venstre i Holbæk kåre månedens corona-ildsjæl i Holbæk Kommune.

Initiativet blev skudt i gang i onsdags, hvor organisationen Home-Start Nordvestsjælland fik æren af at være den første corona-ildsjæl.

- Vi vil kåre en corona-ildsjæl en gang om måneden, fordi vi synes, der har været rigtig meget fokus på dem, der har det svært. Og det skal der også være. Men der er også folk, der har gjort noget særligt - både i det store og i det små. De historier vil vi gerne høre om, og derfor har vi lavet en månedens corona-ildsjæl i Holbæk Kommune, forklarer Camilla Hove Lund, der er gruppeformand for Venstre i Holbæk Kommunalbestyrelse, om baggrunden for initiativet.

Hun fortæller, at man på hendes Facebook-side kan nominere en person, organisation, forening eller lignende. Her skal der også fremgår en begrundelse for nomineringen.

Camilla Hove Lund understreger, at der ikke er noget, der er hverken for stort eller for småt. Man skal bare have gjort en forskel for andre her i corona-tiden.

Og coronaen har jo efterhånden præget hverdagen i lang tid, så spørgsmålet er, hvorfor initiativet kommer nu?

Til det svarer Camilla Hove Lund:

- Det kan godt være, coronaen har været her længe, og nogle har måske vænnet sig til det. Men vi kan også høre, at der er flere og flere, der har det rigtig svært. Så vi vil gerne ære dem, der helt af sig selv og frivilligt går ind hjælper andre, siger Camilla Hove Lund, som oplyser, at ildsjælene modtager en buket blomster og en flaske vin.

Ifølge Venstre-kvinden vil initiativets længde afhænge af, hvornår coronaen slipper sit tag.

Men der vil i hvert fald blive kåret en corona-ildsjæl de næste to-tre måneder.