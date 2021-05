Fra i morgen, torsdag, bliver det igen muligt at dyrke idræt inden døre i Holbæk Kommune, men kun i klubregi. Som for eksempel i forbindelse med svømning. Fotoet er fra 2019, inden coronavirussets indtog. Foto: Thomas Olsen

»Vennesporten« kommer til at vente

Holbæk - 05. maj 2021 kl. 16:05 Af Palle Mogensen Kontakt redaktionen

Fra i morgen, torsdag, kan personer over 18 år igen få lov til at dyrke idræt indendørs, hvis der ikke er tale om kontaktsport. Men spørgsmålet er, hvor aktuelt det bliver i Holbæk Kommune.

For den normale vintersæson er stort set overstået.

- Det er op til den enkelte forening, om man eventuelt vil forlænge sæsonen, lyder det fra Brian Ahlquist, der er kultur- og fritidschef i Holbæk Kommune.

Han ser tre scenarier for sig.

- Der kan være foreninger, som har lukket ned for sæsonen, andre har flyttet deres aktiviteter udendørs, og så er der dem, som vælger at forlænge sæsonen. Det er ikke noget, vi som kommune blander os i, fortæller han.

Men når det handler om de indendørs idrætsaktiviteter uden for klubregi, er det noget andet.

Kun foreningsidræt Hvor klubberne får mulighed for at indbyde til træning og fællesskab inden døre fra i morgen, så bliver det ikke tilfældet for den idræt, der foregår uden for foreningerne.

Det kan for eksempel være et par venner, kolleger eller naboer, der har lejet en badmintonbane i den lokale hal en hverdagsaften.

Men den del bliver der med stor sandsynlighed ikke lukket op for endnu, fordi det ikke bliver muligt at tjekke, om retningslinjer og restriktioner bliver fulgt.

- Når det foregår i klubregi, er det den enkelte klub, som sørger for, at restriktionerne bliver overholdt. Og det er vi trygge ved, at de nok skal gøre. Men når det handler om den mere uorganiserede indendørs idræt, så skal vi som kommune sikre trygge forhold, og det er en opgave, vi ikke umiddelbart kan løse, fortæller Brian Ahl­quist.

Kan hurtigt gå galt Han giver som eksempel et besøg i svømmehallen.

- Vi kan ikke åbne for fri svømning, da der er mange ting, vi ikke kan kontrollere. Vi kan måske godt styre, hvor mange der lukkes ind ad gangen, men vi kan ikke følge med i, hvor længe de bliver i svømmehallen eller opfører sig i omklædningsrummet, og er der bare en enkelt, der er smittet, kan det hurtigt gå galt, fortæller kultur- og fritidschefen.

Hvad angår den udendørs idrætsaktivitet, så er den tilladt, så længe forsamlingsforbuddet overholdes.