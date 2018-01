Som LEV-ven kan man gøre en forskel for en ældre borger med udviklingshæmning og skabe og få nærvær, glæde og samvær med et unikt menneske, lover Sytter Kristensen (tv) og Janne Noack, begge Holbæk. Foto: Peter Andersen Foto: Peter Andersen

Venne-tjeneste mod ensomhed

Holbæk - 19. januar 2018

Tid, en kop kaffe og måske en kage er alt, hvad der skal til for at ændre livet for en ensom ældre med udviklingshæmning. En ny venne-tjeneste LEV-venner er på vej i Holbæk, og lige nu søges der frivillige.

Sytter Kristensen fik ideen, mens hun var formand for Landsforeningen LEV. En mor udtrykte bekymkring for, hvad der vil ske, når hun en dag ikke magter mere eller dør.

- En bekymring, der er blevet mere aktuel, fordi udviklingshæmmede lever længere, og pædagoger i Holbæk ikke længere må tage med en beboer i byen, på café eller til aktiviteter, siger hun til Nordvestnyt fredag.

I første omgang er det udvalgte beboere på kommunens tre bosteder, som kan få en ven. Inden er der talt med beboeren, bostedet og den frivillige for at sikre det rette match. Det handler både om fælles interesser og interesse for hinanden. Derefter er det op til de nye venner at præge deres venskab og udvikle det.

Der er ingen krav til de frivillige om en faglig baggrund og erfaring med mennesker med udviklingshæmning. Eneste krav er en ren straffeattest og lyst til at gøre en forskel. Det betyder meget for en beboer at kunne sig til andre på bostedet og pædagoger, at i dag får jeg besøg, forklarer Janne Noack, der sammen med Inge Olsson og Sytter Kristensen er initiativtagere.

Holbæk, Tønder og Svendborg er de første i projektet, der finansieres af en fond og er forankret i LEV . De tre er matchmakerne, baggrundsgruppen og bindeleddet mellem beboere, fagpersonale og frivillige. Intesserede kan læse mere og få kontaktnumre på ven.lev.dk.