Vendeplads opgives til fordel for grusvej

- Først var det to millioner kroner, så var det én million, og nu er det 100.000 kroner. Dét er da god politik, siger formanden for klima- og miljøudvalget John Harpøth (DF).

Klima- og miljøudvalget behandlede sagen torsdag, hvor det blev indstillet til den videre behandling i økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen, at der bruges 100.000 kroner til et stykke grusvej, som vil forbinde Digemosevej og Agrovej, som nu begge ender blindt.

Kommunen anlægger halvdelen af den nødvendige grusvej. Forsyningsselskabet Fors A/S anlægger den anden halvdel ud for den nye genbrugsstation, som åbner på Digemosevej senere på foråret.

I august 2019 afviste kommunalbestyrelsen at bruge 2,1 millioner kroner på at forbinde Agrovej og Digemosevej. I november var prisen faldet til én million kroner, fordi kantsten, fortov og andet vej­udstyr var fjernet, men det blev atter et nej.

Hvis kommunal­bestyrelsen følger indstillingen fra klima- og miljøudvalget, vil den tidligere vedtagne plan om en vendeplads ved Hjortholmvej-­Digemosevej blive droppet.

Det vurderes, at grusvejen mellem Agrovej og Digemosevej vil være bedre i forhold til trafikafviklingen og sikkerheden.

Den ventede grusvej vil blive uden fortov og gadebelysning. Desuden vil den blive ensrettet.

I 2006 sagde Tølløse Kommune nej til en forbindelsesvej, men ja til en vendeplads, som bare aldrig kom.

I stedet blev det vedtaget at bruge 100.000 kroner på en vendeplads til lastbiler på et grønt areal på hjørnet af Digemosevej og Agrovej. Senere henvendte Fors sig med ønsket om at etablere en fire meter bred grusvej ud for den nye genbrugsplads.