Sådan ender Agrovej - og det bliver den højst sandsynligt ved med, efter at klima- og miljøudvalget har indstillet, at der ikke skal bruges penge på at føre vejen igennem til Digemosevej. Foto: Mie Neel

Send til din ven. X Artiklen: Vendeplads er forsinket i 13 år Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Vendeplads er forsinket i 13 år

Holbæk - 05. november 2019 kl. 06:01 Af Kaj Ove Jensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Da industriområdet ved Digemosevej og Agrovej i Tølløse var ved at være udstykket, var spørgsmålet, om de to veje skulle forbindes med en vej. Det sagde den daværende Tølløse Kommune nej til i september 2006.

I stedet skulle der etableres en vendeplads på Hjortholmvej, så lastbilerne undgik at skulle bakke ud på Hjortholmvej. Vendepladsen blev dog aldrig til noget, men nu ser det ud til, at den kommer. Holbæk Kommunes klima- og miljøudvalg har indstillet til den videre politiske behandling, at der afsættes 100.000 kroner til formålet.

Derimod sagde udvalgets medlemmer endnu en engang nej til den dyrere løsning med at føre vejen igennem fra Digemosevej til Agrovej. Det sagde udvalget også nej til i juni, og det blev konfirmeret i kommunalbestyrelsen i august.

Prisen kan halveres Alligevel var sagen atter dukket op på udvalgets dagsorden i sidste uge. Det skyldtes, at mens prisen tidligere var opgjort til 2,1 millioner kroner, er prisen nu faldet til én million kroner.

Administrationen har i mellemtiden fundet frem til, at sagen kan klares uden udgifter til dobbeltsidet kantsten og fortov og andet.

Efter kommunalbestyrelsen afvisning af at føre vejen igennem har en af grundejerne på Digemosevej klaget over trafiksikkerheden, hvis det ikke er muligt at vende på Digemosevej. Desuden vil der komme en øget trafik, når Fors A/S' nye genbrugsstation åbner på Digemosevej. Genbrugspladsen betyder også, at et vejareal, der hidtil har kunnet bruges som vendeplads, ikke længere er tilgængeligt til det formål.

Politikere rystede ikke på hånden Til klima- og miljøudvalgets møde havde administrationen alternativt indstillet, at der for 100.000 kroner etableres et befæstet areal langs Hjortholmvej, som lastbilerne kan bakke ind på, så de undgår at skulle bakke ud på Hjortholmvej.

Administrationen anfører dog, at det stadig vil medføre trafiksikkerhedsmæssige problemer, blandt andet fordi sigtbarheden er ringe, når lastbilerne skal bakke op til hen til vendepladsen.

- Det har vi taget i betragtning. Men der var ikke nogen af os, der rystede på hånden, siger udvalgsformand John Harpøth (DF) om nej'et til at føre vejen igennem og nøjes med vendepladsen.

- Alle 31 politikere har fået at vide, at skal vise tilbageholdenhed omkring økonomien, hvis det ikke er strengt nødvendigt. Vi har behov for de penge andre steder, siger John Harpøth, der i 2006 i øvrigt selv sad i Tølløse Kommune teknik- og miljøudvalg, da en gennemført vej blev afvist.