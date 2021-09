Vellykket generationsskifte i klub

Se billedserie Fra venstre står kasserer Alexander Andersen, tidligere formand John Fredslund, tidligere kasserer Anders Larsen og formand Andreas Andersen. Foto: Kaj Ove Jensen

Holbæk - 17. september 2021 kl. 10:36 Af Kaj Ove Jensen Kontakt redaktionen

Det er medlemmer med samlet set 72 års erfaring fra bestyrelsesarbejdet, der netop har forladt bestyrelsen i Kundby Badmintonklub (KBK).

De fem nuværende medlemmer har tilsammen et par års erfaring fra bestyrelsen, så der er i sandhed tale om et generationsskifte.

Hvordan skal det nu gå? vil nogle måske spørge. Både de gamle og de nye bestyrelsesmedlemmer er nu ganske fortrøstningsfulde i forhold til fremtiden, for der er tale om et godt forberedt skifte.

Formand Andreas Andersen og kasserer Alexander Andersen har allerede et års erfaring på deres poster. Dem overtog de straks, da de i august sidste år blev nyvalgt til bestyrelsen. Det skete, efter at de omkring halvandet år i forvejen var blevet spurgt, om det ikke var noget for dem.

- Dengang luftede kasserer Anders Larsen og jeg over for den øvrige bestyrelse, at vi ville træde tilbage, fortæller John Fredslund.

Den erfarne formand og kasserer har det seneste år været med som menige bestyrelsesmedlemMer, der har kunnet bistå deres afløsere.

12 æresmedlemmer Det er blevet til 34 år for John Fredslund, Kundby, i bestyrelsen for KBK. Først 17 år som kasserer og derefter 16 år som formand.

Anders Larsen, Svinninge, nåede 28 år i bestyrelsen, heraf 16 år som kasserer. Ved generalforsamlingen 30. august trådte også Heidi Silander ud. Hun har over to omgange været med i bestyrelsen i 10 år, og hun var formand frem til 2004, hvor John Fredslund tog over.

Han har i øvrigt spillet badminton i KBK siden 1973, mens Anders Larsen kom til i 1980. De er dermed blandt de 12 aktive æresmedlemmer, som udnævnes, når de har været med i 30 år.

Føler sig godt rustede De to fortsætter da også på banerne, mens de altså har forladt bestyrelsen.

- Vi ville overlade det på en ordentlig måde, og derfor tog vi et år, hvor vi var med for at guide de nye bedst muligt, siger John Fredslund.

Der er også mange ting skrevet ned i et årshjul, som bestyrelsen har benyttet sig af i cirka 15 år.

- Vi vil prøve at fylde skoene ud, og vi føler os godt rustede til opgaven. Til at begynde med vil vi følge huskelisten og måske senere lave lidt ændringer. Vi vil gerne have flere medlemmer, skabe mere fællesskab og holde flere arrangementer, siger formand Andreas Andersen.

De to garvede, som har forladt bestyrelsen, er også sikre på, at de to nye kan løfte arven i den 87 år gamle klub.

Ligesom andre idrætsforeninger har KBK oplevet, at der under coronaen er mistet medlemmer, da der ikke kunne trænes.

Flere børn til træning De seneste år har medlemstallet svinget mellem 90 og 120. Lige nu er der lidt over 90, og flere kommer til, efter at sæsonstart 1. september.

Alexander Andersen fortæller, at der er kommet flere børn til træning. Den foregår tirsdag eftermiddag i hallen på Kundby Friskole. Der er to baner til rådighed, og da der nu er 13 børn, må de deles i to hold, som hver spiller i tre kvarter.

Børnene er glade for den nye børnetræner, Phillip Renard - så meget, at en pige sagde, at hun var så glad for træningen, at hun vil spille hver dag. Phillip Renard er i øvrigt en af de tre, der blev nyvalgt til bestyrelsen 30. august. De to andre er Mads Vesterdal Sørensen (søn af Lene Vesterdal Sørensen, tidligere formand i KBK) og Anton Kok Fredslund, søn af John Fredslund. Og Johns forældre, Magna og Jørn Nielsen, har tidligere været med i bestyrelsen.

Andreas og Alexander Andersen er i øvrigt fætre, begge er 27 år og indfødte Kundby-drenge, men de flyttede til Holbæk omkring 2014. De begyndte først at spille i KBK for fem år siden.

Klubben betaler ikke noget for at spille i hallen på Kundby Friskole. 1934-1958 spillede KBK i forsamlingshuset og herefter i den gamle gymnastiksal på skolen, hvor hallen stod klar i 2000.

Siden 1980 har klubben desuden haft tider i Gislinge Hallen.