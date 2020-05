Se billedserie Egentlig skulle forsøget med vejspærringen på Gl. Skovvej slutte i dag, fredag, men det er blevet forlænget frem til den 1. juli for bedre at kunne vurdere virkningerne af spærringen. Foto: Kenn Thomsen

Vejspærring ved skole forlænges til juli

Holbæk - 29. maj 2020

Et forsøg med at afspærre en strækning nær Skovvejens Skole i Nr. Jernløse skulle efter planen have forløbet i tre måneder.

Perioden skulle strække sig fra 9. marts til 29. maj, altså i dag, fredag. Men Holbæk Kommunes vej- og trafikafdeling har besluttet at forlænge perioden med en måned, så den kører frem til den 1. juli.

Som så meget andet i denne tid skal baggrunden findes i corona-epidemien. Forklaringen er, at der i de seneste knap tre måneder har været mindre trafik på vejene end normalt. Ikke mindst det pågældende sted, da skolen har været eller delvist lukket.

Efter at både de mindre og større elever er tilbage på skolen, giver det mere mening at vurdere, hvordan trafikken afvikles med spærringen.

Henvendelser fra borgere Den kom op i begyndelsen af marts efter en række henvendelser fra borgere om, at de trafikale forhold blev oplevet som utrygge omkring skolen og hallen. Spærringen er sat op ved det skarpe sving lidt øst for indkørslen til parkeringspladsen ved skolen og hallen, og den strækker sig lidt længere mod øst ved boldbanerne.

I marts forklarede vejingeniør i Holbæk Kommune, Andreas Willer Jørgensen, i pressemeddelelse, at en øget trafikmængde på strækningen omkring skolen ikke harmonerer med, at kommunen ønsker at øge trafiksikkerheden på skolevejene. Ønsket er at øge strækningen for lette trafikanter, lige­som der forhåbentlig vil komme flere af dem, altså fodgængere og cyklister.

Formålet med forsøget skulle være at vurdere, om forældre, der kører deres børn til skole, ville være villige til at benytte alternative rute, for eksempel rundkørslen lidt længere mod vest. Eller om de måske ville sætte børnene af ved den østlige del af vejspærringen på Gl. Skovvej, så børnene kunne gå de få hundrede meter til skolen.

Mere retvisende billede På grund den lavere aktivitet som følge af coronaen har det imidlertid ikke været muligt at foretage vurderingerne og målingerne i området.

- Nu da skolerne, og generelt hele Danmark, åbner mere op igen, ønsker vi at forlænge forsøgsordningen, da vi nu vil opnå et mere retvisende dagsbillede af situationen, uden at være præget af Covid-19 i samme grad, siger Andreas Willer Jørgensen i en pressemeddelelse fra Holbæk Kommune.

Når spærringen er fjernet, vil forsøget blive evalueret i dialog med Lokalforum Regstrup for at vurdere, om spærringen skal gøres permanent eller ændres. Der kan eventuelt også suppleres med en anden forsøgsordning, uden at det nævnes, hvad det kunne betyde.