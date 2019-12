Ved Have Borupvej lige syd for St. Merløse skal der også ske forbedringer i form af en venstresvingsbane.

Vejkryds klares først til næste år

Det har i flere år været et ønske i lokalområdet, at der skete noget ved de tre kryds. Holbæk Kommunalbestyrelse frigav i maj i år 4,2 millioner kroner til en sanering af forholdene med det formål at få arbejdet klaret i år.

Der var lagt op til, at det skulle være i år, at tre vejkryds på Hvalsøvej syd og øst for St. Merløse skulle være ombygget. Det er alligevel ikke sket, fordi det har vist sig, at det i alle tre tilfælde er nødvendigt at erhverve mere jord.

Få fuld adgang til sn.dk og læs resten af artiklen

For at læse denne artikel skal du have et digitalt abonnement eller et abonnement på et af vores dagblade: DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske.

Hvis du ikke har et digitalt abonnement, kan du tegne det her.

Du kan få 24 timers digital adgang for 25 kr. eller fuldt digitalt abonnement for 279 kr. pr. måned.

Særtilbud: Få første måned for kun 49 kr.

Det er hurtigt og nemt - og du kan betale via MobilePay eller betalingskort.

Vælg mellem

24 timers digital adgang: Fuld adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Adgang til e-aviserne:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske Arkivadgang Køb 24 timers adgang Digitalt abonnement: Adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Valgfri e-avis, vælg mellem:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske Arkivadgang Køb digitalt abonnement

Allerede bruger - Log ind her