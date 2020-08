Vejen er banet for seks skæve boliger

Holbæk Kommunalbestyrelse godkendte uden debat i onsdags at stille grunden vederlagsfrit til rådighed for Lejerbo til opførelse af boligerne. Det gjorde det daværende byråd sådan set også allerede i 2016, men af forskellige årsager er byggeriet endnu ikke gennemført.

Det er ikke gået snorlige med at få opført de seks såkaldt skæve boliger i Holbæk. Men nu ser det omsider ud til, at banen er klar til at få opført boligerne og et fælleshus i Worsøes Have (tidligere Tåstrup Byvej 37).

Få fuld adgang til sn.dk og læs resten af artiklen

For at læse denne artikel skal du have et digitalt abonnement eller et abonnement på et af vores dagblade: DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske.

Hvis du ikke har et digitalt abonnement, kan du tegne det her.

Du kan få 24 timers digital adgang for 25 kr. eller fuldt digitalt abonnement for 279 kr. pr. måned.

Særtilbud: Få første måned for kun 49 kr.

Det er hurtigt og nemt - og du kan betale via MobilePay eller betalingskort.

Vælg mellem

24 timers digital adgang: Fuld adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Adgang til e-aviserne:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske Arkivadgang Køb 24 timers adgang Digitalt abonnement: Adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Valgfri e-avis, vælg mellem:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske Arkivadgang Køb digitalt abonnement

Allerede bruger - Log ind her