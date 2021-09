Se billedserie De ni partier, der opstiller ved kommunalvalget i Holbæk, var alle repræsenteret ved vælgermødet på Elværket i aftes. Yderst til venstre står ordstyrer Thomas Ubbesen. Foto: Kaj Ove Jensen

Veje til en grønnere kommune

De tre miljøforeninger i Holbæk Kommune (Tuse Næs, Midtsjælland og Gislinge Lammefjord) havde tirsdag aften inviteret til vælgermøde, hvor temaet var »Veje til en grønnere Holbæk Kommune«.

Holbæk - 29. september 2021 kl. 11:39 Af Kaj Ove Jensen Kontakt redaktionen

Alle ni partier, der stiller op til kommunalvalget, var repræsenteret ved vælgermødet på Elværket, hvor der var omkring 120 deltagere. De tre emner var vand, land og strategisk energiplan.

I den indledende runde mente Ricky Petersen, Nye Borgerlige, at Holbæk Kommune skulle holde op med at bruge penge på at udskifte til elbiler for at spare CO2. Ved hjælp af en pose havregryn forsøgte han at forklare, at det ingen betydning har i det store billede.

Borgmester Christina Krzyrosiak Hansen, Socialdemokratiet, mente dog, at elbilerne betyder, at kommunen er kommet ét skridt videre.

Frederik Grünfeld, Liberal Alliance, talte for, at der bør lægges pres på Christiansborg for at få indført atomkraft, da det er den eneste CO2-neutrale energikilde, og kun 10 procent af behovet dækkes af vedvarende energi. Ricky Petersen var umiddelbart den eneste i panelet, der støttede atomkraft.

Bente Röttig, Socialistisk Folkeparti, talte for, at der skal flere konkrete handlinger til. Hun ønskede oprettet et grønt klimahus i Holbæk, ligesom der fra børnehaven skal indføres en klimarygsæk til den nye generation.

Naboer til svinefarme Vælgermødets ordstyrer, forfatter og journalist Thomas Ubbesen, fik sat gang i debatten ved at oplæse nogle citater om, hvordan nogle af beboerne i Tingerup og omegn oplever at være naboer til store svinefarme. Det handlede om stank, konstante udvidelser og regler, der ikke overholdes.

- Det er hård kost. Jeg ved ikke, om det er retvisende, sagde Thomas Ubbesen.

Ingen af politikerne anfægtede, at det er sådan, nogle naboer oplever situationen.

- Vi ville gerne kunne handle mere, men der er en lovgivning. Og hvis ansøgningen holder sig inden for lovgivningen, kan vi ikke sige nej. Men jeg ønsker ikke, at vores landbrug skal blive større, sagde Christina Krzyrosiak Hansen.

Hun nævnte, at en kreds af partier i kommunalbestyrelsen tidligere har besluttet at skrive til Christiansborg om problematikken, men uden resultat. Og der er også steder, hvor kommunen ikke har fulgt godt nok op på forholdene, erkendte borgmesteren.

Karen Thestrup Clausen, Enhedslisten, fortalte, at partiet har besluttet at sige nej til samtlige udvidelser af staldarealer. Hun mente, at der skal findes en måde at begrænse produktionen af svin. Bente Röttig omtalte det som en industriel produktion og skruen uden ende.

Svinefabrikker eller ej John Harpøth, Dansk Folkeparti, talte om en virkelig stor udfordring og talte om, at »én bestemt familie ødelægger det for os allesammen«.

- Dét, vi ser i dag, er svinefabrikker, sagde John Harpøth, som ønskede et større råderum for kommunerne i forhold til ansøgninger.

Christian Ahlefeldt-Laurvig, Venstre, fandt det ikke i orden at tale om svinefabrikker.

- Vi vil gerne have vores svinekød billigt, og hvis det ikke produceres i Danmark, bliver det produceret andre steder, sagde han, som også blev provokeret af, at borgmesteren sagde, at landbruget ikke skal være større.

Kurt Næsted, Konservative, mente, at der efterhånden er svinekød nok, og at loftet er nået. Hans familie har ikke købt svinekød i fem år. Belinda Jurlander, Radikale, sagde, at det ikke handler om at skælde landmændene ud. Men da hun var gravid, blev hun i et spørgeskema spurgt, om hun boede under en kilometer - hvilket hun gør - fra en svinefarm, fordi der så er risiko for at pådrage sig MRSA. Og der er også landmænd, der er flinke til på forhånd at advisere om, at de kører gylle ud.

Fjordens tilstand Asger Lind Poulsen, formand for Miljøforeningen på Tuse Næs, rejste spørgsmålet om efterlevelse af EU's vandrammedirektiv. Han henviste til billeder fra bunden af Udby Vig i henholdsvis juli 2020 og juli 2021. Billederne viser, at der i 2020 var en del ålegræs, mens der et år senere næsten intet ålegræs er tilbage.

Det er Jan Henningsen, København, der har dykket i Isefjorden i over 30 år, der har lavet en rapport med billeder fra forskellige steder.

- Det her er gået fuldstændig galt, sagde han og tilføjede, at det skyldes sprøjtegifte fra landbruget og grundvand, der løber ind i kloakkerne.

Christian Ahlefeldt-Laur­vig sagde, at der er regler og restriktioner for sprøjtegifte, men han kunne ikke garantere, at der ikke er sket fejl. Desuden kan der være tale om, at overfladevand fra parkeringspladser ender i fjorden.

Kurt Næsted var forfærdet over at høre, at der tilsyneladende bliver sprøjtet over vandboringer, men der er også positive forhold med nogle af Danmarks bedste makreller, der kan fanges ved Orø og muslinge banker, der ilter vandet.

Frederik Grünfeld opfordrede til at få udarbejdet en rapport med fakta og ikke bare konstatere, at det er landbrugets skyld.

Fælles renseanlæg Arbejdet med et fælles renseanlæg mellem Holbæk og Odsherred Kommuner blev også berørt. Det blev mødt af protester fra en repræsentant for »Ren Nekselø Bugt«.

Borgmesteren gjorde det klart, at det er den løsning, der arbejdes for, og det vil også være en gevinst for Odsherred, sagde hun. John Harpøth tilføjede, at der snart foreligger en robustheds-analyse vedrørende renseanlægget.

Vedrørende den strategiske energiplan er en af de store beslutninger, som forestår i de kommende år, beslutningen om, hvordan Holbæk by skal opvarmes i fremtiden, når naturgassen skal udfases.