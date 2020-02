Vej genåbner snart

Herfra er der nikket til, at det stadig er en ændring, som kommunen ønsker. Brostenene er lagt i beton, som skal tørre, før afspærringen fjernes. Der bliver åbnet inden for den næste uges tid, og det er lidt før, det var planlagt. Det skyldes, at Fors A/S skal i gang med noget arbejde på Havnevej, og derfor skal der være omkørsel. Fors må så betale lidt for, at der udlægges en sandpude og jernplader over brostenene for at fordele trykket.