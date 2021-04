Vedtaget: Mange hundrede får ny chef

Der skal rokeres grundigt rundt på stole og kontorer i Holbæk Kommunes administration i den kommende tid. Foto: Agner Ahm

Holbæk - 22. april 2021 kl. 11:10 Af Agner Ahm Kontakt redaktionen

Hundredvis af ansatte i Holbæk Kommune skal have ny chef. En stor omlægning i administrationen fik onsdag aften et ja fra hele kommunalbestyrelsen.

Selv om Venstre stemte ja til den nye struktur, lagde gruppeformand Camilla Hove Lund dog ikke skjul på, at der var elementer i forslaget, som Venstre gerne ville have lavet anderledes:

- Vi ville gerne have bevaret Ungeindsatsen samlet, men de bliver splittet, selv om de gør et godt stykke arbejde. Det bekymrer os. Men når vi laver så stor en omlægning, er det vigtigt med fuld opbakning, og derfor stemmer vi for, forklarede Camilla Hove Lund.

Hovedsigtet med omlægningen var der dog massiv opbakning til - også fra Venstre. Det handler om at få samlet det sociale område, som i dag er spredt ud over børneskoleområdet, ældreområdet og beskæftigelsesområdet.

Det vil styrke indsatsen over for de svageste borgere, konstaterede en række politikere.

Lars Dinesen (S) mente ikke, at den splittede ungdomsindsats var det helt store problem:

- De unge, som tydeligt er klar til uddannelse, bliver tilknyttet beskæftigelsen, mens de unge, som har større problemer, kommer med i den nye socialforvaltning. Den opdeling giver god mening, sagde Lars Dinesen.

Borgmester Christina Krzyrosiak Hansen (S) mindede om, at man på den politiske side satte fokus på socialområdet straks efter sidste valg ved at lave et socialudvalg, og det har givet gode resultater. Det følger man så op på nu med hele administrationen.

Det fik Emrah Tuncer (R) til at bemærke, at man måske skulle have lavet omlægningen i administrationen noget før. Men De Radikale bakkede op - og var endda også villig til at bevilge nogle ekstra penge til at dække de udgifter, som er svære at undgå ved så stor en omlægning.

Det bliver der dog ikke noget af. Beskeden til administrationen er, at omlægningen skal laves inden for de kendte budgetter, oplyste borgmesteren.