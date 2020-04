Et samarbejde mellem Kirkens Korshær og Holbæk Kommune har ændret varmestuen i Klosterstræde til et kritisk tilbud med omsorg og rådgivning for de mest udsatte. Et samarbejde der bør fortsætte efter coronakrisen mener Katrine Linneboe (tv), Jørgen Gybel Knudsen og Rasmus Hansen. Foto: Margit Pedersen

Varmestuen er ændret til kritisk tilbud

Det kommunale, midlertidige værested for socialt udsatte HUSK suppleres fra på mandag med et nyt eftermiddags- og aftentilbud i Kirkens Korshærs varmestue i Holbæk. Den har skiftet status til kritisk tilbud med sygeplejerske og en opsøgende medarbejder fra Holbæk Kommune. Ved at forene kræfterne er der tilbud til de mest udsatte og sårbare borgere med psykiske, fysiske og sociale udfordringer fra 10 til 19 under coronakrisen. HUSK på den gamle Østre Skole på Tidemandsvej har åbent fra 10 til 15, Varmestuen i Klosterstræde har åbent fra 15 til 19.

