Tomt. Kirkens Korshærs har lukket varmestuen, men sørger stadig for et billigt, varmt måltid, gratis kaffe og suppe til udsatte i Holbæk. Det er varmestue to go via en luge til at tage med hjem. Foto: Morten D. Christensen

Send til din ven. X Artiklen: Varmestue to go til udsatte borgere Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Varmestue to go til udsatte borgere

Holbæk - 17. marts 2020 kl. 18:58 Af Margit Pedersen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Døren til varmestuen er lukket, men det er stadig muligt at købe et billigt måltid mad og få en gratis kop kaffe og varm suppe. I første omgang tømmes lageret af frostvarer til opvarmning, men fra næste uge leveres nylavede varme retter i serveringsbakker til at tage med fra Kirkens Korshærs Klostercafeen i Holbæk.

- Vi har lukket varmestuen af hensyn til smittefare med coronavirus. I stedet har vi varmestue to go, hvor maden leveres gennem en luge ved bagdøren. Et bord sørger for god afstand mellem folk ved lugen. Personalet holder også afstand og tager alle de nødvendige forholdsregler, forklarer korshærsleder Rasmus Hansen, Holbæk.

Mange isolerer sig

Der er åbent hverdage mellem 11.30 og 13.30 for at sprede udleveringen ud og hindre, at mange samles ved bagdøren.

- Vi åbnede lugen i fredags, og ingen stimlede sammen, der stod højst fire personer og ventede. De holdt afstand, mens de røg og drak en kop kaffe, og jeg forventer ikke, det ændrer sig, bemærker han.

Han kan se, at mange holder sig hjemme. Og det bekymrer ham især for de mange med psykiske lidelser.

- De isolerer og gemmer sig hjemme lige nu af angst for smitte. De rammes dobbelt, hvad skal de lave, når den menneskelige kontakt tages fra dem? Varer det her længe, kan det ende med mange flere meget isolerede og ensomme, tilføjer han.

En kritisk opgave

Der er kun det faste personale på arbejde i varmestuen, alle frivillige er sendt hjem, og vikarers vagter er annulleret.

- Fødevarebanken med frisk overskudsmad kører stadig, og jeg forventer, vi fortsætter med at sørge for et varmt måltid, også hvis/når restauranter, cafeer og værtshuse får besked på at lukke. Det er en kritisk opgave, hvor basale behov holdes oppe. Vi sørger for mad og det daglige kaffefix, konstaterer Rasmus Hansen.

Kirkens Korshær fortsætter også med at give gratis suppe og mad ud af huset til borgere, der ikke har penge sidst på måneden. Det er en aftale med Holbæk Kommune, som han vil opretholde.

Det samme gælder ordningen med madkort, som mange har købt først på måneden. De kan nu komme og få en ret med hjem.

Genbrugsbutik lukket

Fra centralt hold har Kirkens Korshær meldt ud, at alle genbrugsbutikker skal lukkes.

Det giver et økonomisk tab på landsplan og lokalt, men er et nødvendigt skridt af hensyn til de mange ældre frivillige, som er i risiko­gruppen, erkender Rasmus Hansen.

- Der går nogle og rydder lidt op. Der er ikke tid på, hvornår vi må åbne. Men jeg tænker, der er lukket de næste par måneder, siger han.

Når det sker, håber han på at se lige så mange mennesker, som da butikken åbnede i Holbæk Mega Center i juni 2018,