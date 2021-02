Klostercafeen var i fare for at lukke, Kirkens Korshærs varmestue mangler indtægter fra den lukkede genbrugsbutik i Holbæk Mega Center. Men med udmeldinger om støtte fra politikere er der fra på mandag igen åbent som normalt - på forventet bevilling.

Varmestue for udsatte lukket - og reddet i sidste øjeblik

Det er en kold tid med kuldegrader og coronavirus, og det rammer udsatte borgere hårdt. Der har længe kun være én mulighed tilbage for at få varmen, en kop kaffe og nogle at tale med. Men i denne unge kom beskeden, at også Kirkens Korshærs varmestue blev lukket. Det blev så kun en enkelt dag, Klostercafeen i Holbæk genåbner mandag, efter udmeldinger om støtte fra borgmesteren og socialudvalgsmedlemmer.

