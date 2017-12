Se billedserie Isen er smeltet helt ned til de slanger, som køler hele banen ned. Foto: Agner Ahm

Varme ødelægger skøjtebane

Holbæk - 25. december 2017 kl. 12:37 Af Agner Ahm

Temperaturer op mod 10 grader og så en gang regn oveni - det er mere, end skøjtebanen Isrosen i Holbæk kan klare. Derfor er skøjtebanen lukket både første og anden juledag.

Eva Meyer, som står for skøjtebanen, fortæller, at der er smeltet så meget is, at man er helt nede ved de slanger i bunden af skøjtebanen, som leverer kulden til skøjtebanen. Så hvis man alligevel forsøger sig på skøjter, risikerer man, at skøjterne skærer hul på slangerne. Og så er den virkelig gal.

- Det er ærgerligt. For første gang havde vi lagt op til at holde skøjtebanen åben juledag. Men det går simpelt hen ikke, fortæller Eva Meyer.

Hun har før været ude for, at Isrosen måtte udskyde sæsonstarten, fordi det var for varmt.

- Men jeg kan ikke huske, at vi tidligere har haft det så varmt, når sæsonen først var i gang. Trist, siger Eva Meyer.

Foreløbig er skøjtebanen lukket mandag og tirsdag. Men om der faktisk kan åbnes onsdag, er langt fra givet. Foreløbig siger vejrudsigten, at vi skal helt hen til nytårsweekenden, før temperaturen for alvor hjælper Isrosens køleslanger med at lave is, der egner sig til skøjter.