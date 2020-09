Varm aske satte ild til udhus

Vestsjællands Brandvæsen måtte tirsdag ved 19-tiden en tur til Hagestedvej ved Gislinge, hvor der var ild i et udhus.

Det var en nabo, som opdagede, at der var ild i græsset ved ejendommen. Da brandfolkene nåede frem, havde ilden fat i udhuset og truede med at brede sig til stuehuset på ejendommen.

Ejeren var ikke hjemme, men da politiet fik fat i ham, oplyste han, at han havde strøet noget aske fra et pillefyr ud på jorden. Så brandårsagen er formentlig, at han ikke fik tjekket grundigt nok, om der stadig var gløder i asken.