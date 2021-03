Varetægtsfængslet for vvs-svindel

To mænd forsøgte lørdag eftermiddag at svindle sig til vvs-udstyr til røverpris i et byggemarked på Stenhusvej i Holbæk.

De to mænd gik til kassen med vvs-varer for over 20.000 kroner, men stregkoden angav, at prisen kun var lidt over 1000 kroner.

Det fandt et vågent personale noget mistænkeligt, men da de forsøgte at holde de to mænd tilbage, stak mændene af og forsvandt i en bil med udenlandske nummerplader.