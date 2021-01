Varebil gik op i meterhøje flammer: Politiet søger løbende mand

Politiet undersøger nu, om en kraftig brand i en varebil parkeret ud for Valdemar Sejrsvej 19 i Holbæk mandag klokken 23.36 kan skyldes en elektrisk fejl på varebilen, eller om den kan være påsat.

I forbindelse med branden så vidner en mand løbe fra stedet kort efter, at varebilen brændte. Dén person vil politiet gerne i kontakt med for at afklare, hvad hans ærinde var på stedet.