Politiet har ikke kunnet fastslå årsagen til, at en varebil udbrændte i sidste uge og henlægger sagen.

Artiklen: Varebil gik op i meterhøje flammer: Her er sagen nu

Varebil gik op i meterhøje flammer: Her er sagen nu

Det gik voldsomt for sig, da en varebil parkeret ved en ejendom på Valdemar Sejrsvej brød i brand sent på aftenen mandag den 4. januar. Brandvæsnet kom frem til meterhøje flammer, og varebilen udbrændte fuldstændig.

Politiet kunne ikke umiddelbart fastslå brandårsagen, men der var mistanke om, at fejl i bilens elektriske installationer kunne være årsagen.

Men det vakte samtidig mistanke om en mulig påsat brand, da vidner havde set en ukendt mand løbe fra stedet umiddelbart efter, at varebilen brød i brand.

Midt- og Vestsjællands Politi opfordrede efterfølgende personen til at henvende sig til politiet, så man kunne afklare hans ærinde på stedet.

Efter en nærmere undersøgelse af den udbrændte varebil har politiet nu konkluderet, at man ikke kan fastslå brandårsagen. Derfor er sagen henlagt.

- Vi har henlagt sagen ud fra en formodning om, at der ikke er foregået noget strafbart i forbindelse med branden. Det har ikke været muligt at fastslå brandårsagen, men det tyder ikke på, at den er påsat, siger Martin Bjerregaard, kommunikationsmedarbejder hos Midt- og Vestsjællands Politi.