Oversigtsforholdene kan virke lidt uoverskuelig i T-krydset Kalundborgvej-Nykøbingvej ved jernbaneoverskæringen, og der kommer nu et signalanlæg op.

Vanskeligt T-kryds får signalanlæg

Sidst på året ventes det, at der etableres et signalanlæg i T-krydset Kalundborgvej-Nykøbingvej i Holbæk. Det skal forbedre trafikafviklingen i krydset, som ligger meget tæt på jernbaneoverskæringen.

I Holbæk Kommunes trafiksikkerhedsplan er krydset blandt de opgaver, der er højest prioriteret. Oprindelig var projektet dog ikke med blandt dem, som kommunalbestyrelsen i februar i år frigav i alt otte millioner kroner til at få udført i år.

Det ændrede corona-situationen imidlertid på. Projektet var således et af de tre trafiksikkerhedsprojekter, som kommunalbestyrelsen i april besluttede at bevilge penge til.

Det var en del af den erhvervs- og kulturpakke, som skulle hjælpe med at stimulere økonomien oven på udbruddet af Covid-­19.

Der blev bevilget 3,6 millioner kroner til de tre projekter, der skal forbedre trafiksikkerheden. Signalanlægget i T-krydset i den vestlige del af Holbæk by er det dyreste med en pris på 2,6 millioner kroner.

Det nævnes da også i teksten i trafiksikkerhedsplanen, at »Løsningen er dyr, men vil hjælpe på både trafiksikkerheden og fremkommeligheden, hvorfor projektet prioriteres højt«.

Det nævnes også, at krydset er udpeget på baggrund af en uheldsanalyse, og der er kommet adskillige borgerhenvendelser til kommunens administration.

Hos Holbæk Kommunes Byggeri og Infrastruktur er man i gang med at forberede ændringen. Det indebærer blandt andet, at der skal tales med Banedanmark, som har signalanlægget ved jernbaneoverskæringen, og de to anlæg skal kunne »tale sammen«.