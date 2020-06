Se billedserie Det boligsociale team i Vangkvarteret udgøres af boligsocial projektleder Mia Møller-Andersen (i midten) og de to boligsociale medarbejdere Marie Bøgballe Larsen (t.v.) og Lotte Leithoff Hansen. De vil være mere tilstede i Vangen denne sommer. Foto: Morten D. Christensen

Vangen skruer op for ferieaktiviteter

Holbæk - 26. juni 2020

Sommeren 2020 bliver ikke som den plejer - heller ikke i Vangkvarteret i Holbæk. Her er man klar med en masse ekstra sommerferieaktiviteter i forventning om, at færre end normalt af de cirka 1500 beboere i området på grund af de generelle rejsebegrænsninger vil tage på sommerferie.

- Vi plejer at neddrosle i sommerferien, men i år skruer vi op, især for aktiviteter målrettet børn, unge og deres forældre, siger Mia Møller-Andersen,boligsocial projektleder i Vangkvarteret.

Del i støttekroner Som omtalt i avisen i onsdags har Holbæk Kommune fået 2,7 millioner kroner af de i alt 200 millioner kroner, som Folketinget har bevilget til at lave ferieaktiviteter denne sommer som en slags plaster på såret for forårets nedlukning af kultur- og fritidslivet.

Nogle af de penge kommer nu til gavn i Vangkvarteret, hvor man har ansat nogle unge mennesker, som enten selv har boet i Vangen eller kender området godt, til at lave forskellige aktiviteter på blandt andet multibanen tre dage om ugen.

Cirkus Kæphøj kommer, der vil blive delt is ud og bagt snobrød. For at nævne blot nogle få aktiviteter. Samtidig bliver der mulighed for, at børn og unge kan komme med på ture.

- Vi vil gerne støtte nogle af de tilbud, der er rundt omkring i området. Det kan være en gokart-tur, udflugt til Brorfelde Observatorium eller en biograftur, siger Mia Møller-Andersen.

Sammenhold på tværs Det boligsociale team vil også være mere til stede i området end en normal sommer, og medarbejderne er for eksempel i gang med at uddele aktivitetsposer med blandt andet sjippetov, sæbebobler og farvekridt til udvalgte familier.

Og ambitionen er da også, at sommeraktiviteterne, udover at være for børn og unge, også involverer deres forældre. Eksempelvis hvis det lykkes at arrangere en lidt længere tur med støtte fra boligselskabet Lejerbo.

- Det vil være noget ekstraordinært, og det er vigtigt for os, at forældrene ikke bare afleverer børnene, men selv er med. Vi vil gerne skabe fællesskab og relationer på tværs af familier, pointerer projektlederen.

- På det lidt større plan er aktiviteterne også med til at signalere, at vi er på vej tilbage til en slags normalitet. Det betyder også noget for de ældre, at der er liv i området, tilføjer Mia Møller-Andersen.

Samtidig vurderer hun, at det for nogle beboere giver en tryghed at vide, at det boligsociale team er klar til at hjælpe med svar på eventuelle spørgsmål.

Forebygge ensomhed og kedsomhed I et område som Vangkvarteret, hvor mange beboere har rødder i andre lande, er mange vant til at rejse væk en længere periode om sommeren for at besøge familien i oprindelseslandet. Men det er en del afskåret fra at gøre i år.

- Det kan betyde, at nogen måske kan komme til at kede sig. Samtidig har mange på grund af nedlukning været sammen i lang tid på lidt plads. Derfor er der brug for, at man kan få nogle gode oplevelser sammen, og det håber vi, man kan med sommeraktiviteterne. De kan være med til at forebygge ensomhed og kedsomhed og give en mulighed for at være sammen med vennerne i sommerferien. At man har noget positivt at stå op til om morgenen - også i ferien, lyder det fra boligsocial projektleder, Mia Møller-Andersen.

Man kan læse mere om aktiviteterne henover sommeren i Facebook-gruppen »Fællesskab i Vangkvarteret«.

