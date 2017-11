Et ledningsbrud kan være ekstra svært at opdage, fordi der for tiden står vand mange steder som følge af regn. Fotoet stammer fra et tidligere ledningsbrug ved et andet vandværk. (Arkiv)

Vandværk på jagt efter større ledningsbrud

Vandværkets bestyrelse har via Facebook bedt forbrugerne om være opmærksomme på, om der skulle være et brud, ved at holde øje med deres vandmåler samt gader og stræder.

Hvis bruddet ikke snart bliver fundet, kan vandværket være nødt til at lukke nogle sektorer af for at indkredse bruddet. Hvis det bliver indkredset, men stadig ikke fundet, kan det blive nødvendigt at få et firma til at søge med lytteudstyr.