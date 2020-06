Se billedserie Den historiske byvandring begyndte i museets gård - med Dan Charly Christensen som guide. Foto: Per Christensen Foto: Per Christensen

Send til din ven. X Artiklen: Vandretur i det besatte Holbæk Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Vandretur i det besatte Holbæk

Holbæk - 21. juni 2020 kl. 19:30 Af Jørgen Juul Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Det er gåture i fem mørke år i Holbæks historie, der bydes på med de byvandringer, der nu er i gang med Museum Vestsjælland, Holbæk, som arrangør. Overskriften for vandringerne er »Holbæk besat og befriet«. Den første tur fandt sted i sidste weekend, nummer to var søndag - og der bliver flere i løbet af sæsonen. Det er levende historieformidling 80 år efter at Danmark blev besat, 75 år efter at landet blev befriet.

For et par måneder siden udkom den mere end 600 sider store bog »Et Danmark i splid med sig selv«. Den handler om det gamle Holbæk Amt under besættelsen. Den er skabt af en række historie-interesserede personer - de fleste fra lokalområdet- og det er historikeren, dr. phil. Dan Charly Christensen, Havremarken mellem Kvanløse og Vinstrup, der har været pennefører.

Dan Charly Christensen var også guide på museets to førte vandreture med besættelsen som tema i Holbæk. Den første, der altså fandt sted for en uge siden, begyndte på Holbæk Kaserne, nummer to havde udgangspunkt på Holbæk Museum. I en af de bygninger, der nu er en del af museet, boede nemlig to familier, hvor mændene var medlemmer af Danmarks Kommunistiske Parti og blev en del af modstandsbevægelsen.

Det var, naturligvis, én af de historier, Dan Charly Christensen bragte frem tæt ved huset og med udsigt til Grand-ejendommen på Ahlgade. Det illustrerede på glimrende vis det med, at Danmark under besættelsen var et land i splid med sig selv. Cirka 100 meter fra stedet, hvor den første sabotage-aktion mod tyske interesser i Holbæk blev planlagt, havde Frikorps Danmark hvervekontor for de danskere, der ville kæmpe på tysk side på Østfronten.

Fra museets gård gik de 20 deltagere - antallet sat efter de gældende corona-regler - kursen mod jernbanestationen, Nygade, Ahlgade, bygningen, der rummede Hotel Isefjord og Sans Souchi, Holbæk Havn og tilbage til museet i Klosterstræde, en tur på cirka to og en halv kilometer.

Undervejs blev der orienteret om sabotageaktioner, frihedskæmpere, Frikorps Danmark-folk, våbentransporter, anholdelser, ophold i KZ-lejre, transporter af jødiske flygtninge og mange andre emner fra krigens tid.

Historie-fortælling under åben, blå himmel.

- Det har den fordel, at man kan pege på noget konkret og sige, at her foregik det. Ulempen er, at man må give afkald på den struktur, der er i bogen. Vi har lagt ruterne, så afstandene er så korte som muligt. På en historisk vandring er det jo geografien, der bestemmer, hvad der bliver fortalt om hvor og hvornår, sagde Dan Charly Christensen, inden turen begyndte.

Hvornår de næste byvandringer med besættelsen som tema finder sted i Holbæk, er der endnu ikke taget stilling til. Det afhænger af corona-situationen. Til gengæld står det fast, at det bliver historiker og gymnasielærer Dorte Fløe, der skal guide.