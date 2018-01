Se billedserie Det bliver 27-årige Seham Khalil, som gæsterne i den nyåbnede Cafe Reem på Roskildevej i Holbæk først og fremmest kommer til at møde. Foto: Per Buurgaard Christensen

Vandpiber på kaffebar

Holbæk - 05. januar 2018 kl. 19:55 Af Palle Mogensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

En ny vandpibecafe har set dagens lys på Roskildevej 75 i Holbæk.

Det er 27-årige Seham Khalil, som har åbnet Cafe Reem i lokalerne, hvor der tidligere har været blandt andet pizzeria og slagter.

Lokalet er blevet bygget om og forsynet med blandt andet nyt gulv og en god udsugning.

- Vi har villet lave nogle lokaler, som ligner en almindelig cafe. Men vi serverer jo også rigtig god kaffe, te og kage, fortæller 30-årige Mohammad Bichtaoui. Han er gift med Seham Khalil, og de bor i Kalundborg.

I den første måneds tid vil han hjælpe til med cafeen, men ellers er det meningen, at det er hende, der skal stå for den sammen med en medarbejder eller to.

Seham Khalil ryger selv vandpibe, og hun tror, at der er et godt marked for en vandpibecafe i Holbæk.

- Vi kender mange, som tager helt fra Kalundborg til Roskilde eller København for at ryge vandpibe. Nu behøver de ikke at køre så langt, fortæller hun.

Cafe Reem, som i øvrigt er opkaldt efter parrets mindste datter, har et lille ekstra lokale tilknyttet i vinkelhuset på hjørnet af Roskildevej og Mosevang.

Det er indrettet lidt mere i arabisk stil med lave møbler og siddepuder.

Her kan man sidde lidt væk fra de øvrige cafegæster.

- Det er især kvinderne, som gerne vil have lidt ro til at sidde og snakke. Men lokalet kan også bruges, hvis der er nogen, der for eksempel holder fødselsdag eller lignende, fortæller Seham Khalil.