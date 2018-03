Vandagenter på mission

Børn - og voksne - får mulighed for at blive klogere på vandets vej til og fra hjemmene, når Holbæk Renseanlæg på lørdag, den 24. marts, inviterer til Vandets Dag fra klokken 10 til 14.

Som vandagenter bliver børnene sendt ud på »Mission Rent Vand«, hvor de lærer, at det er vigtigt at aflevere naturens vand pænt tilbage igen. Der er agentskilt, diplom og præmie til deltagerne.

- Vi håber at se mange til arrangementet, hvor vi har skruet op for sjov og aktiv læring for børnene. Vi synes, det er vigtigt, at børn lærer om vandets kredsløb, og hvordan de passer på vores drikkevand, som gerne skal blive ved med at være noget af det reneste i verden. Hvis de bringer deres viden videre i familiens hverdag, er vi nået langt, siger Thomas Hopp, kundedirektør i Fors A/S, i en pressemeddelelse.