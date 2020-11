Et klubhus uden vand og varme giver problemer. Men nu skulle det være ganske vist, der er ved at blive indhentet tilbud, som skal rette op på fejlen, da el- og vandforsyning til løbeklubbens hus blev kappet.

Vand og varme til tørstige og kolde løbere

Det er svært at drive et hus uden el og vand, og det er et problem at ikke at kunne mødes og få varmen og lidt vand før og efter en løbetur.

Men sådan har virkeligheden været for løbe- og motionsklubben i Jyderup siden maj, da el og vand blev kappet i forbindelse med en nedrivning af naboygninger.