Reguleringen af vandregningen skyldes regler om bedre beskyttelse af grundvandet. Arkivfoto.

Send til din ven. X Artiklen: Vand og varme i 2021 Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Vand og varme i 2021

Holbæk - 31. december 2020 kl. 20:30 Af Claus Sørensen Kontakt redaktionen

Dyrere at tappe vand fra hanen. Billigere at komme af med spildevandet.

Det går op og ned går ned med priserne - men mest ned - når den ny prisliste for forsyningsselskabet Fors træder i kraft til nytår i Holbæk Kommune.

Fors sænker prisen for at aflede spildevand. Det betyder, at det bliver billigere at skylle ud i toilettet, når kalenderen viser 2021. Derimod bliver det en smule dyrere at åbne for vandhanen.

Det bliver også dyrere at skrue op for radiatoren, hvis man bor i St. Merløse.

Prisen for at komme af med spildevandet falder 7,5 procent. Det svarer til, at en husstand med et standardforbrug sparer 327 kroner årligt.

Vandregningen derimod stiger med tre procenn. Det svarer til 17 kroner for en typisk husstand. En stigning, der skyldes regler om bedre beskyttelse af grundvandet.

Men summa summarum er der altså noget at spare på regningen for vand og afledning af spildevand. Typist 310 kroner på et år.

Mens prisen på fjernvarme i Jyderup bliver den samme næste år som i år, så stiger den med en enkelt procent i St. Merløse. I en typisk husstand betyder det en merudgift på 174 kroner. Stigningen skyldes, at varmeværket kræver mere vedligehold, oplyser kundedirektør i Fors, Thomas Hopp.

En husstand med et standardforbrug i Holbæk Kommune vil med de nye priser i 2021 betale 4.770 kroner for at få afledt spildevand og 2.025 kroner for at få leveret vand. For fjernvarme vil en husstand i Jyderup betale 16.868 kr. og i St. Merløse 18.252 kr.

Vedhæftet er prisbladene for vand-, varme- og spildevand i Holbæk Kommune i 2021.

Og hvad er så en standard-husstand: Jo, forklarer Thomas Hopp: Det er et parcelhus på 130 kvadratmeter, som som bruger 18,1 MWh fjernvarme og 100 kubikmeter vand på et år.